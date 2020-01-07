القائمة الكاملة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا منذ 1992

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن اختيار ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وذلك في حفل إقيم في منطقة سهل حشيش بمحافظة الغردقة.

ويشار إلى أن ماني قد ساهم بشكل كبير مع فريقه ليفربول الإنجليزي في التتويج الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، كما صعد مع منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

تفوق ماني على النجم المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول إلى جانب الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقدم إليكم قائمة الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية منذ عام 1992، ويبقى الكاميروني صامويل إيتو أكثر من حصل على الجائزة بأربع مرات، إلى جانب

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في عام 1992 توج الغاني عبيدي بيليه.

في عام 1993 توج النيجيري رشيدي ياكيني بالجائزة.

في عام 1994 حصل النيجيري إيمانيول أمونيكي على الجائزة

في عام 1995 الليبيري جورج وياه حصل على الجائزة

في 1996 حصد النيجيري نوانكو كانو على الجائزة

في 1997 النيجيري فيكتور إيكبيبا على جائزة أفضل لاعب

في 1998 حصل المغربي مصطفى حجي على اللقب

1999 كانت من نصيب النيجيري نوانكو كانو

2000 الكاميروني باتريك مبوما توج باللقب

2001 السنغالي الحاج ضيوف حصل على جائزة أفضل لاعب

2002 للمرة الثانية على التوالى حصل الحاج ضيوف على الجائزة

2003 الكاميروني صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب

2004 صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب

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2005 للمرة الثالثة على التوالى من نصيب صامويل إيتو

2006 الإيفواري ديديه دروجبا حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

2007 المالي فريدريك كانوتيه يحصل على الجائزة

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2008 التوجولي إيمانويل إيديبايور يحصل على لقب أفضل لاعب إفريقي

2009 من نصيب الإيفواري ديديه دروجبا

2010 من نصيب صامويل إيتو

2011 من نصيب الإيفواري يايا توريه

2012 يايا توريه يتو ج بها للمرة الثانية

2013 للمرة الثالثة على التوالى من نصيب توريه

2014 للمرة الرابعة على التوالى من نصيب يايا توريه

2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج يحصل على الجائزة

2016 يتوج بها الجزائري رياض محرز

2017 المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي

2018 محمد صلاح أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالى.

2019 السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب إفريقي.