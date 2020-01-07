القائمة الكاملة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا منذ 1992

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن اختيار ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وذلك في حفل إقيم في منطقة سهل حشيش بمحافظة الغردقة.
ويشار إلى أن ماني قد ساهم بشكل كبير مع فريقه ليفربول الإنجليزي في التتويج الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، كما صعد مع منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي.
تفوق ماني على النجم المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول إلى جانب الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونقدم إليكم قائمة الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية منذ عام 1992، ويبقى الكاميروني صامويل إيتو أكثر من حصل على الجائزة بأربع مرات، إلى جانبالإيفواري يايا توريه بنفس الألقاب.
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في عام 1992 توج الغاني عبيدي بيليه.
في عام 1993 توج النيجيري رشيدي ياكيني بالجائزة.
في عام 1994 حصل النيجيري إيمانيول أمونيكي على الجائزة
في عام 1995 الليبيري جورج وياه حصل على الجائزة
في 1996 حصد النيجيري نوانكو كانو على الجائزة
في 1997 النيجيري فيكتور إيكبيبا على جائزة أفضل لاعب
في 1998 حصل المغربي مصطفى حجي على اللقب
1999 كانت من نصيب النيجيري نوانكو كانو
2000 الكاميروني باتريك مبوما توج باللقب
2001 السنغالي الحاج ضيوف حصل على جائزة أفضل لاعب
2002 للمرة الثانية على التوالى حصل الحاج ضيوف على الجائزة
2003 الكاميروني صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب
2004 صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب
2005 للمرة الثالثة على التوالى من نصيب صامويل إيتو
2006 الإيفواري ديديه دروجبا حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
2007 المالي فريدريك كانوتيه يحصل على الجائزة
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2008 التوجولي إيمانويل إيديبايور يحصل على لقب أفضل لاعب إفريقي
2009 من نصيب الإيفواري ديديه دروجبا
2010 من نصيب صامويل إيتو
2011 من نصيب الإيفواري يايا توريه
2012 يايا توريه يتو ج بها للمرة الثانية
2013 للمرة الثالثة على التوالى من نصيب توريه
2014 للمرة الرابعة على التوالى من نصيب يايا توريه
2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج يحصل على الجائزة
2016 يتوج بها الجزائري رياض محرز
2017 المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
2018 محمد صلاح أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالى.
2019 السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب إفريقي.
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