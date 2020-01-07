فاز الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وتوج ساديو ماني مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، عقب الفوز على توتنهام في المباراة النهائية.

جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ترشحوا للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد، لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي،

لأفضل لاعب داخل القارة.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسمين الماضيين على التوالي.

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شاهد..لحظة فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا 2019

قال السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا عن عام 2019، أن كرة القدم هي العمل الذي يحبه، وهو بالفعل خطط جيداً لحصد هذه الجائزة.

وقال ماني «.سعيد بوجودي هنا بينكم، اهدي الجائزة الى عائلتي، والى جميع المصريين هنا، والي منتخب السنغال واصدقائي الذين دعموني ولفريق ليفربول، انه يوم عظيم

لي، أحب أن اشكر جميع السنغاليين علىدعمهم، حقا سعيد بوجودي هنا وحصولي على هذه الجائزة، اتحدث الى ابناء السنغال، وعدتهم العام الماضي بحصد الجائزة وخاصة ابناء قريتي التي نشأت بها، انا في قمة سعادتي بوجودي بينكم شكرا للشعب المصري وللجميع».

ويشهد الحفل حضور كوكبة من رموز الرياضة على المستوى الدولي والقاري، على رأسهم السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.