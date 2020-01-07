السيتي يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، بتفوق الأخير بثلاثة نظيفة ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء علي ملعب أولد ترافورد ، في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .

أفتتح التسجيل في هذا الشوط البرتغالي بيرناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، في

الدقيقة 17 ، من خلال تسديدة يسارية رائعة لبيرنادو سيلفا من على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس دي خيا .ثم في الدقيقة 33 ، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقة ، بعد أن إستغل تمريرة بيرناردو سيلفا له ، ليراوغ ديخيا ويحرز الهدف.وفي الدقيقة 39 ، سجل أندرياس بيريرا مدافع الونايتد هدف بنيران صديقه بعد ، أن اصطدمت به الكرة التي تصدي لها دي خيا .

و انتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الدوري الإنجليزي بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدفان مقابل هدف وحيد في معقل السيتي ملعب الاتحاد .