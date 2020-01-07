السيتي يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، بتفوق الأخير بثلاثة نظيفة ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء علي ملعب أولد ترافورد ، في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .
أفتتح التسجيل في هذا الشوط البرتغالي بيرناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، في
ثم في الدقيقة 33 ، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقة ، بعد أن إستغل تمريرة بيرناردو سيلفا له ، ليراوغ ديخيا ويحرز الهدف.
وفي الدقيقة 39 ، سجل أندرياس بيريرا مدافع الونايتد هدف بنيران صديقه بعد ، أن اصطدمت به الكرة التي تصدي لها دي خيا .
و انتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الدوري الإنجليزي بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدفان مقابل هدف وحيد في معقل السيتي ملعب الاتحاد .
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