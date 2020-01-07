ليفربول يحتفي بساديو ماني عقب تتويجه بالأفضل في أفريقيا 2019

أحتفى حساب نادي ليفربول، بلاعبه ساديو ماني، نجم الريدز، والمنتخب السنغالي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، متفوقًا على زميله محمد صلاح، والجزائري رياض محرز.
كتب ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " يا له من عام رائع لماني! ظهر في 53 مباراة، سجل 32 هدفًا، توج بجائزة الحذاء الذهبي، ضمن تشكيلة الموسم بالدوري الإنجليزي، توج بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وأخيرًا الأفضل فيأفريقيا.
فاز الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضللاعب في أفريقيا لعام 2019.
وتوج ساديو ماني مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، عقب الفوز على توتنهام في المباراة النهائية.
جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ترشحوا للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد، لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، لأفضل لاعب داخل القارة.
وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسمين الماضيين على التوالي.
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