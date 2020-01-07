فيديو.. النيجيرية أوشوالا أفضل لاعبة في أفريقيا 2019

فازت أسيسات أوشوالا لاعبة منتخب نيجيريا بجائزة أفضل لاعبة كرة نسائية في أفريقيا لعام 2019.
جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.
وفاز الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.
وتوج ساديو ماني مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، عقب الفوز على توتنهام في المباراة النهائية.
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