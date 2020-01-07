فيديو.. ماني يلتقط صورة تذكارية مع رئيس الكاف وإيتو ومقدمة الحفل

حرص ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي على التقاط صورة تذكارية مع احمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، وصامويل ايتو نجم الكاميرون السابق والاعلامية مريم أمين.

وفاز ماني بلقب افضل لاعب في افريقيا لعام 2019 متفوقا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول ورياض

محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من رموز الرياضة على المستوى الدولي والقاري، على رأسهم السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم

مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.

كما وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، والذي يقدم فعاليات الحفل.