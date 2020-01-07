قال السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا عن عام 2019، أن كرة القدم هي العمل الذي يحبه، وهو بالفعل خطط جيداً لحصد هذه الجائزة.
وقال ماني «.سعيد بوجودي هنا بينكم، اهدي الجائزة الى عائلتي، والى جميع المصريين هنا، والي منتخب السنغال واصدقائي الذين دعموني ولفريق ليفربول، انه يوم عظيم لي، أحب أن اشكر جميع السنغاليين على
ويشهد الحفل حضور كوكبة من رموز الرياضة على المستوى الدولي والقاري، على رأسهم السويسرى جيانى إنفانتينو رئيسالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.
وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.
كما وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، والذي يقدم فعاليات الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كلمة ساديو ماني عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.