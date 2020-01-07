فيديو.. كلمة ساديو ماني عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

قال السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا عن عام 2019، أن كرة القدم هي العمل الذي يحبه، وهو بالفعل خطط جيداً لحصد هذه الجائزة.

وقال ماني «.سعيد بوجودي هنا بينكم، اهدي الجائزة الى عائلتي، والى جميع المصريين هنا، والي منتخب السنغال واصدقائي الذين دعموني ولفريق ليفربول، انه يوم عظيم لي، أحب أن اشكر جميع السنغاليين على

دعمهم، حقا سعيد بوجودي هنا وحصولي على هذه الجائزة، اتحدث الى ابناء السنغال، وعدتهم العام الماضي بحصد الجائزة وخاصة ابناء قريتي التي نشأت بها، انا في قمة سعادتي بوجودي بينكم شكرا للشعب المصري وللجميع».

ويشهد الحفل حضور كوكبة من رموز الرياضة على المستوى الدولي والقاري، على رأسهم السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس

الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.

كما وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، والذي يقدم فعاليات الحفل.