عاجل ورسمي | تتويج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

تُوج الجناح الدولي السنغالي “ساديو ماني” بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، في الحفل الضخم الذي نضمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في مدينة الغردقة المصرية مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020.
وتغيب زميل ماني في ليفربول “محمد صلاح” عن حضور الحفل رغم إقامته على الأراضي المصرية، دون أن يوضح صلاح أسبابه لوسائل الإعلام المحلية والإنجليزية.
وغاب كذلك نجم منتخب الجزائر “رياض محرز” عن حضور الحفل، لكن بسبب مشاركته كأساسي مع مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وتسلم صاحب الـ27 عامًا الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعدما تفوق على صلاح ومحرز، واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.
وكان صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018 فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016 بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.
وتسلم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زاطشي” جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2019 التي حصل عليها رياض محرز بفضل هدفه أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا.
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