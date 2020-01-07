بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. المباراة تقام على ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية. وستجرى مباراة العودة على ملعب مانشستر سيتي “طيران الاتحاد” يوم 29 يناير الجاري. مانشستر يونايتد 0-3 مانشستر سيتي ???? ستاد أولد ترافورد (مانشستر) ♻️ جارية الآن بث مباشر “كتابي” دقيقة بدقيقة ✅ أهلاً بكم في هذا البث المباشر لديربي مانشستر في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة “كاراباو كب”.

???? سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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يدير هذا اللقاء الحكم الإنجليزي المخضرم “مايك دين”.

???? تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دي خيا – ويليامز – فيل جونز – ليندلوف – وان بيساكا – أندرياس بيريرا – فريد – جيسي لينجارد – دانيل جيمس – ماركوس راشفورد وجرينوود.

دي خيا – ويليامز – فيل جونز – ليندلوف – وان بيساكا – أندرياس بيريرا – فريد – جيسي لينجارد – دانيل جيمس – ماركوس راشفورد وجرينوود. ???? تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: كلاوديو برافو – أوتاميندي – فرناندينيو – رودري – ميندي – جوندوجان – دي بروينه – كايل ووكر – برناردو سيلفا – رياض محرز – رحيم سترلينج.

كلاوديو برافو – أوتاميندي – فرناندينيو – رودري – ميندي – جوندوجان – دي بروينه – كايل ووكر – برناردو سيلفا – رياض محرز – رحيم سترلينج. جوارديولا وسولشاير يعتمدان على خطة المهاجم الوهمي..لكن جرينوود أكثر حسمًا من سترلينج في هذا المركز. 1″ صافرة بداية المباراة…مانشستر يونايتد على يسار الشاشة بالزي الأحمر التقليدي، والسيتي على اليسار بالزي السماوي.

2″ كايل ووكر يتقدم بالكرة على الرواق الأيمن ويحاول تمرير عرضية لكنها تقص منه.

5″ دانيل جيمس يرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاع السيتي يشتتها..

7″ ⛳️ بيرناردو سيلفا يحصل على أول ركلة ركنية في المباراة لصالح مانشستر سيتي..

10″ واين روني يظهر على الشاشة جنبًا إلى جنب نيكي بات في مدرجات أولد ترافورد..

10″ روني يلعب حاليًا مع ديربي كاونتي ويعمل كمدير فني في نفس الوقت. 12″ السيطرة أكثر من مانشستر سيتي حتى الآن، ويوجد اعتماد على سيلفا ومحرز في الطرفين..

17″ ⚽ جوووووووول…الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا.

17″ ???? سيلفا تلقى تمريرة من كايل ووكر على الجهة اليمنى .. ليتسلم ويراوغ فريد على خط ال18 ويصوب بالقدم اليسرى على أقصى يمين دي خيا.. الكرة لمست باطن العارضة وعانقت الشباك.

18″ ???? للتذكير لا تطبق قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين في مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة..وفي مباريات الأدوار السابقة يتم اللجوء لوقت إضافي وركلات جزاء.

33″ ⚽⚽ جوووووووووول…الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق النجم الجزائري رياض محرز..

33″ ???? بيرناردو سيلفا يمرر كرة جميلة في العمق الدفاعي ضرب بها فيكتور لينلدوف لتصل إلى رياض محرز الذي تسلم بمراوغة لدي خيا قبل أن يضع الكرة في الشباك الفارغة.. السيتي يتقدم 2/0 في معقل الشياطين الحمر!! صدمة وموقف صعب لسولشاير. 35″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

39″ ⚽⚽⚽ جووووووول…الهدف الثالث لمانشستر سيتي!!

39″ ???? هدف من نيران صديقة للاعب آندرياس بيريرا.

38″ ???? لعبة الهدف بدأت بهجمة مركزة لصالح مانشستر يونايتد لكنها قطعت على حدود منطقة السيتي لترتد بشكل سريع إلى كيفين دي بروينه ثم إلى رياض محرز الذي أعادها إلى دي بروينه بعد خط الوسط بقليل، ليقتحم دي بروينه المنطقة بعد مراوغة فنية مذهلة لفيل جونز الذي سقط بطريقة كوميدية، ليسدد دي بروينه ويتصدى دي خيا وترتطم الكرة بعدها في جسد بيريرا العائد للتغطية لتغير اتجاهها وتدخل المرمى..هدف غريب لكنه يعكس الفوضى التي يعيشها مانشستر يونايتد. 39″ اعتراضات قوية من سولشاير على الهدف ،، ويطالب باستخدام الفار لكن الحكم مايك دين يشير باستمرار اللعب.

40″ مانشستر يونايتد لا حول ولا قوة له أمام الضغط الشرس من لاعبي مانشستر سيتي في خط الوسط.

41″ السيتي يلعب على الهجمات المرتدة الخاطفة مستغلاً سرعة محرز ورحيم سترلينج وسيلفا، مع عبقرية دي بروينه في التمرير.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 0-3 في أولد ترافورد.. أحسن انتقام ممكن من هزيمة مباراة الدوري قبل عدة أسابيع.

استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني

اضغط هنا لمشاهدة ثلاثية مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم

عودة إلى الشوط الثاني.. 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..مانشستر يونايتد ينتقل على اليمين والسيتي على اليسار.

46″ ???? سولشاير يبدأ الشوط الثاني بسحب لينجارد المخيب للآمال وإشراك نيمانيا ماتيتش.

49″ ظهور طيب الذكر “السير أليكس فيرجسون” على الشاشة.

54″ ريااااااااااااض….يصوووب كرة قوية لكنها تمر بسلام على مرمى اليونايتد.

55″ تفوق كبير لرياض محرز على برندان ويليامز..

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