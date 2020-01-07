أرسنال يتخذ قراراً مفاجئاً بشأن صفقة حكيم زياش

غيَّر نادي أرسنال الإنجليزي قراره الخاص بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش جناح نادي أياكس الهولندي، بعد أن كان يصارع جاره توتنهام للفوز بخدماته هذا الشتاء، حيث قرر تأجيل الصفقة إلى الميركاتو الصيفي القادم لوجود أولويات جديدة في التعاقدات للمدرب مايكل أرتيتا.



وكشفت صحيفة Mirror البريطانية أن أياكس وافق على رحيل زياش خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن بشرط دفع 43 مليون جنيه إسترليني، من قبل الغانرز أو توتنهام الراغبين في ضمه هذا الشتاء.



وأوضحت الصحيفة أن أرسنال قرر تأجيل التحرك لضم زياش إلى الصيف المقبل، لأن الأولوية حالياً هي تخصيص معظم أموال الميركاتو للتعاقد مع مدافع جديد، لمعالجة النقص الواضح في صفوف الفريق اللندني بهذا المركز، وفقاً لاختيارات المدرب أرتيتا مؤخراً.





وشددت الصحيفة على أن إدارة أرسنال أبلغت أرتيتا، أنه لن يكون قادراً على إنفاق أموال كبيرة في الميركاتو الحالي، بعد أن أنفق النادي 130 مليون جنيه إسترليني على صفقات الصيف الماضي.



مما وضع المدرب الجديد في مأزق كبير، خاصة وأنه متمسك بفكرة ضم النجم المغربي، لتحقيق إضافة كبيرة على مستوى نصف الملعب والهجوم بالفريق اللندني الشهير، ولكن ظروف إصابات الفريق وحاجته للدعم الشديد في خط الدفاع، مع قلة الميزانية الموضوعة من الإدارة أجبرته على تأجيل ضم زياش للصيف.



ويعد زياش أحد أفضل نجوم العالم في مركزه كجناح أيمن بالإضافة لقدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر أيضاً، مما يعطي أي مدرب خيارات عديدة في حال امتلاكه لاعباً بقدرات أسد الأطلس الأعسر، الذي قدم مستويات عظيمة بالمواسم الأخيرة لفتت إليه أنظار كبار القوم في القارة العجوز.



يذكر أن أرتيتا صنع طفرة سريعة في شكل أرسنال، بعدما خلف أوناي إيمري في تدريب الفريق، بعد تولي ليونبيرغ المهمة بشكل مؤقت، حيث قدم الفريق مباريات كبيرة رغم الخسارة من تشيلسي لكنه فاز على مانشستر يونايتد مؤخراً وبأداء مميز للغانرز طمأن الجماهير حيال الفترة القادمة مع مساعد غوارديولا السابق.



المصدر: صحف بريطانية