رياضة | بلماضي: فخر للجزائر الفوز بهذه الجوائز ولقب بطولة إفريقيا له مذاق خاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي: فخر للجزائر الفوز بهذه الجوائز ولقب بطولة إفريقيا له مذاق خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة عقب فوزه بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب التتويج بالجائزة :"كانت ليلة جميلة لكرة القدم الإفريقية وللقارة الإفريقية، وبسعادة بالغة بكل ما حصلت عليه الجزائر من الجوائز".

وأشار :"بالنسبة للجزائريين هذا فخر كبير لنا أن نحصد الكثير من الجوائز".

وتابع :"أود أن أقول أن المنافسة تجعلني أعمل المزيد في الفترة المقبلة".

وواصل :"لقب البطولة الإفريقية كان له مذاق خاص بعد غياب 29 عام وعلينا أن نعمل كثيرا وأشكر اللاعبين والمساعدين في الجهاز الفني".

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وأشار :"اليوم أنا أمثل اللاعبين والمسئولين في اتحاد الجزائر وهذه الجوائز ليست لي أنا وحدي ولكن للجميع".

وواصل :الآن يجلس بجانبي إثنان من اللاعبان الكبار كلاهما لعبا بشكل جيد جدًا وأيضا رياض محرز ومحمد صلاح بذلا مجهودا كبير وأديا بشكل رائع على مدار الموسم".

وأوضح :"لكن قوة اللاعبين الكبار تكمن في المنافسة بينهم يجب أن نشكرهم جميعا على ما قدموه طوال الموسم والتقدم الذي أحزوه في مستواهم".

وأتم :"أعتقد أن ساديو ماني سيعود إلى إنجلترا ولديه المباريات الصعبة ونفس الشئ لرياض محرز ومحمد صلاح، وعلينا أن نعذر محرز لعدم تواجده لأنه مرتبط بمباراة مع فريقه، وفي النهاية أهنئ ساديو ماني".

