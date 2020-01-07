رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحارب برشلونة على صففة الموسم بأمر زيدان وأزمة كبيرة بسبب الصفقة الجديدة ومفاجأة بشأن ر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحارب برشلونة على صففة الموسم بأمر زيدان وأزمة كبيرة بسبب الصفقة الجديدة ومفاجأة بشأن ر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 7 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب إدارة الملكي من تجديد عقده حتى 2023. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد يقترب من تجديد عقده

أفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن النجم الإسباني يقضي حاليًا موسمه الخامس عشر مع الملكي ويمتلك عقد ساري حتى 30 يونيو لعام 2021.

وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد ستعرض على راموس تجديد عقده لمدة موسمين لينتهي في يونيو 2023 بدلاً من يونيو 2021 خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس مازال يطمح في الاستمرار مع ريال مدريد حتى اعتزاله كرة القدم بعد أن أصبح مرجعًا في تشكيلة الملكي على مدار كل هذه السنوات.

وأوضح البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس شارك في 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع المسابقات بمعدل 1950 دقيقة وأحرز 5 أهداف.

وشدد البرنامج الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يعتمد على وجود راموس داخل الملعب لقيادة الفريق بشكل عام ودفاعياً للتحكم في الخط الخلفي للمرينجي.

أخبار ريال مدريد

- يوفنتوس ينافس ريال مدريد على جوهرة دينامو زغرب

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي دخل سباق الصراع على الإسباني داني ألمو نجم دينامو زغرب الكرواتي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس أبدى إستعدادته للصراع على ضم أولمو، حيث أعرب المدير الرياضي ليوفنتوس عن إعجابه الشديد باللاعب.

وأكد الموقع الإيطالي رغبة العديد من الأندية في الفوز بخدمات ألمو البالغ من العمر 21 عاماً على رأسهم برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وألمح الموقع الإيطالي أن دينامو زغرب حدد حوالي 40 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الإسباني علماً بأن عقده الحالي ينتهي مع الفريق الكرواتي في عام 2021.

أخبار ريال مدريد

- جوارديولا يرفض تدريب هذين الناديين

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق على أنه من المستحيل أن يقود بتدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد في المستقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"بعد تدريب مانشستر سيتي لن أقبل بتدريب مانشستر يونايتد، كذلك الحال مع ريال مدريد، لا يمكن أن أدرب هناك".

وأضاف:"لو لم أحصل على عروض من جانب أي ناد بعد فترتي في مانشستر سيتي، سأكون في جزر المالديف".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا :"ولكن لا ربما ليس جزر المالديف لأنها لا تحتوي على ملاعب جولف".

أخبار ريال مدريد

- مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادم

أصبح النجم البرازيلي الشاب رينير خيسوس لاعب فريق فلامينجو البرازيلي قريباً من الإنضمام لريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت تقارير إسبانية، أن ثمة عقبة كبيرة ستواجه صاحب الـ 17 عاماً للعب مع الفريق الأول في الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رينير لن يتمكن من تمثيل الفريق الأول للنادي الملكي، بسبب لوائح الإتحاد الإسباني.

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وأضافت الصحيفة، أن رينير لا يمتلك جواز سفر أوروبي، وبذلك يعتبر لاعب خارج الإتحاد الأوروبي.

ووفقاً لقوانين الإتحاد الإسباني لكرة القدم، فلا يحق لريال مدريد إشراك اللاعب، حيث يمتلك بالفعل ثلاث لاعبين خارج الإتحاد الأوروبي وهم: فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو جوس.

وسيتعين على إدارة النادي الملكي إستخراج جواز سفر لأي من الثلاثي البرازيلي، حتي يتسنى للفريق قيد رينير.

أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يميل لمتديد عقد راموس

أشار البرنامج الشهير " الشيرنتيجو" أن إدارة ريال مدريد تميل لتمديد تعاقد راموس، لمدة عامين إضافيين.

وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في صيف عام 2021، وتسعى إدارة الفريق لتمديد تعاقده، لينتهي في صيف 2023.

وتريد إدارة ريال مدريد الإبقاء على المدافع المخضرم، حتي الإعتزال، لا سيما وأنه أحد أهم ركائز الفريق طيلة السنوات الماضية.

وشهدت علاقة راموس بعض التذبذب مع ريال مدريد، لا سيما عام 2013 أثناء تواجد جوزيه مورينيو مع الميرنيجي، حيث كان على أعتاب الرحيل نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أخبار ريال مدريد

- خطوة واحدة تفصل لاعب فلامنجو من الانتقال لصفوف ريال مدريد

اقترب اللاعب البرازيلي رينير جيسوس لاعب نادي فلامنجو البرازيلي من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان اللاعب البرازيلي بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن سيواجه مشكلة كبيرة في اللعب للفريق الأول لأن رينير لا يملك جواز سفر أوروبي هذا الأمر الذي يضع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في مأزق.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك بالفعل 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم ميليتاو وفينيسيوس ورودريجو وهو العدد المسموح به في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث واجه رودريجو إمكانية عدم تمثل الفريق الأول هذا الموسم، لولا حصول الأوروجوياني فيدي فالفيردي على جواز السفر الإسباني.

أخبار ريال مدريد

- زيدان يطلب ضم مهاجم إنتر ميلان بالعافية

يصر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل رغم المنافسة الشديدة مع برشلونة على الصفقة.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يعتبر صفقة مارتينيز هي الأهم للفريق وطلب دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع إنتر ميلان وحسم الصفقة بشكل نهائي خاصة أن الإنتر يرفض التفريط في خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

ويعاني ريال مدريد في خط الهجوم لوجود كريم بنزيما وحيدًا في ظل عدم قدرة المهاجم لوكا يوفيتش على التأقلم في قلعة سانتياجو برنابيو.

أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة في تاريخه

يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل رغم المنافسة الشديدة مع برشلونة على الصفقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يعتبر صفقة مارتينيز هي الأهم للفريق وطلب دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع إنتر ميلان وحسم الصفقة بشكل نهائي خاصة أن الإنتر يرفض التفريط في خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

ويعاني ريال مدريد في خط الهجوم لوجود كريم بنزيما وحيدًا في ظل عدم قدرة المهاجم لوكا يوفيتش على التأقلم في قلعة سانتياجو برنابيو.