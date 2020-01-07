رياضة | تعليق مثير من ساديو ماني عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا

وقال ماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل: "أنا سعيد حقًا وفخور بالفوز بهذه بالجائزة وكما قلت منذ قليل بالتوجه بالشكر لزملائي في منتخب السنغال وفي فريقي ليفربول".

وأضاف :"أستطيع القول بأن رياض محرز لاعب جيد وظهر بمستوى جيد وأنا أيضًا وفاز من يستحق".

وتابع :"هناك بعض التفاصيل الدقيقة وهناك خبراء هم من يحددون هو فاز بأمم إفريقيا وأنا فزت بجائزة الأفضل في إفريقيا".

وأكمل قائلًا :"هذه هي كرة القدم، كل منا يفعل ما يستطيع وبالتأكيد في العام المقبل سيفعل ما يستطيع للفوز باللقب".

وأتم حديثه :"أنا أحب جدا الفوز بأمم إفريقيا أفضل من أي شئ أخر في كرة القدم، بالتأكيد قلت هذا من قبل وأحب الفوز بالاثنين لدينا فريق وطني قوي ، وسنعود في البطولة المقبلة للتتويج باللقب وفعل كل شئ ممكن ربما يكون ضد المغرب أو الجزائر أو مصر".

