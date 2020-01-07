رياضة | بعد تتويجه بجائزة الأفضل في افريقيا.. ماذا قدم ساديو ماني في 2019 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بجائزة الأفضل في افريقيا.. ماذا قدم ساديو ماني في 2019 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019، وذلك بعد المنافسة مع الثنائي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ورياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.

ونجح ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول خلال العام الماضي، ووصل بمنتخب بلاده إلى دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر ولكن فشل في التتويج باللقب على حساب منتخب الجزائر.

وفاز ساديو بجائزة الحذاء الذهبي خلال العام الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدف بالتقاسم مع الثنائي محمد صلاح زميله في الفريق، وايميريك اوباميانج لاعب فريق أرسنال.

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وسجل النجم السنغالي هذا الموسم مع فريق ليفربول 11 هدف حتى الآن في البريميرليج، وهو ما يعادل نصف عدد الاهداف الذي سجلها في الموسم الماضي، وهو الهداف لفريقه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ساديو ماني مع منتخب السنغال في 6 مباريات بكأس الأمم الأفريقية الماضية، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا وحيداً في البطولة.

واحرز أفضل لاعب في افريقيا هذا الموسم هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما كان قد سجل أربعة أهداف في النسخة الماضية من البطولة الأوروبية التي فاز بها الريدز في المباراة النهائية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.