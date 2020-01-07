رياضة | أول تعليق من ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

وقال ماني عقب تتويجه بالجائزة :"سعيد جدًا بتواجدي هنا وأن أحصل عبى هذه الجائزة وأهديها لعائلتي وفريقي ولجميع المصريين هنا".

وأضاف :" وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في المنتخب الوطني ونادي ليفربول، إنه حقًا يومًا عظيم لي".

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وتابع :"أشكر جميع السنغاليين، الذين دعموني وأيدوني، حقًا سعيد بوجودي هنا وبحصولي على هذه الجائزة".

وزاد :"مرة ثانية حقًا أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة، وشكرًا لكل من دعمني وساندني".

وأتم :"وعدت السنغاليين في العام الماضي بأنني سأفوز بالجائزة وخاصة وأبناء قريتي، وأنا في قمة سعادتي وشكرًا للجميع وللشعب المصري".