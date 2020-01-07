رياضة | فيديو وصور| 5 مواقف لا تُنسي للسنغالي ساديو ماني بعد التتويج بأفضل لاعب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو وصور| 5 مواقف لا تُنسي للسنغالي ساديو ماني بعد التتويج بأفضل لاعب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح السنغالي ساديو ماني نجم ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في حصد لقب أفضل لاعب إفريقي موسم 2019.

واستطاع ماني، إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على المصري محمد صلاح زميله بالفريق اللندني والذي توج بنفس اللقب أخر عامين، والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي توج بها من قبل عام 2016.

وأُقيمت مراسم حفل تسليم جائزة أفضل لاعب إفريقي مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير، في منطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي حضرها العديد من الشخصيات الهامة على مستوى اللعبة من جميع أنحاء العالم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم المواقف الإنسانية التي لا تُنسى بالنسبة للسنغالي ساديو ماني من خلال التقرير الآتي:-

1- "وضع حجر أساس لمدرسة ببلدته"

قام السنغالي ساديو ماني، بالتوجه إلى بلاده في بداية شهر أغسطس من العام الماضي، وشارك في وضع حجر أساس لمدرسة في بلدته ومقر ميلاده للأطفال هناك، تقديرًا منه بالحب والعرفان لأطفال بلده.

2- "منح طفل قميص تاريخي"

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي ضد مواطنه تشيلسي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي العام الماضي، موقفًا تاريخًا من جانب اللاعب السنغالي تجاه أحد الأطفال حاملي الكرات في تلك المباراة.

وأثناء جلوس ساديو، على مقاعد البدلاء، قام بنداء طفل صغير ثم جلب من خلفه قميصه وأعطاه إياه ليقوم الأخير باحتضانه معبرًا عن إمتنانه وشكره على هذا الموقف الرائع.

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وكان ليفربول توج بكأس السوبر الأوروبي، على حساب البلوز بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، وذلك بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

3- "ربط حذاء أحد الأطفال"

التقطت كاميرات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، صورة للسنغالي ساديو ماني، وهو يربط حذاء أحد الأطفال قبل بداية السلام الوطني لمنتخب بلاده بأحد مباريات البطولة.

تلك اللقطة التي تفاعل معها جماهير العالم الكروي، مقدمين الشكر والعرفان للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تلك المبادرة والتواضع.

وساهم ماني، في وصول فريقه للمباراة النهائية ببطولة الأمم الإفريقية النسخة الماضية، إلا أنه خسر اللقاء لصالح المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

4- "حمل قوارير المياة"

أبرز معسكر المنتخب السنغالي، استعدادًا لمواجهة منتخب أي سواتيني، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا الكاميرون 2021، موقف تاريخ آخر من جانب ماني، عندما أظهر مقطع فيديو قصير نجم ليفربول الإنجليزي يساعد عامل في حمل قوارير المياة أثناء نزوله من الحافلة الخاصة بمنتخب السنغال، قبل التوجه للتدريبات.

5- "تنظيف مسجد في ليفربول"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسنغالي ساديو ماني، وهو يقوم بتنظيف مسجد في مدينة ليفربول، وذلك في شهر سبتمبر عام 2018 وهو الفيديو الذي لاقى استحسان الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.