رياضة | متفوقًا على صلاح ومحرز.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متفوقًا على صلاح ومحرز.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في، القارة السمراء هذا الموسم، وتوج ماني خلال الحفل الذي يقام حاليا بمدينة الغردقة، والذي تم خلاله توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019.

وتوج لاعب ليفربول بالجائزة عقب منافسة شرسة مع كل من المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الذي حسم جائزة أفضل هدف في العام 2019.

Advertisements

وساهم ماني في صعود منتخب بلاده إلي نهائي أمم افريقيا 2019، وحسم أسود الترينجا المركز الثاني بعد الجزائر المتوجه باللقب بنتبجة هدف دون رد.

فيما شهد العام 2019 فوز ماني بدوري أبطال أوربا رفقة ليفربول الإنجليزي، وحصد لقب هداف البريمير ليج، برصيد 22 هدف بالشراكة مع باتريك أوبامينج هداف ارسنال، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وكان ماني قد أتي في المركز الثاني في العام قبل الماضي 2018 والذي أقيم في العاصمة السنغالية داكار، ليتوج اليوم كأفضل لاعب في القارة السمراء.