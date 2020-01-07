رياضة | طائرة مصر تسحق الجزائر فى افتتاح التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة مصر تسحق الجزائر فى افتتاح التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال الفوز الأول له فى افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة التى تستنر حتى يوم ١٢ يناير الجارى والمؤهلةإلى دورة الالعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٤ يوليو وحتى ١٢ أغسطس المقبلين ، حيث سحق المنتخب منافسه الجزائرى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي .

وجائت نتيجة الأشواط كالتالى .. فوز منتخبنا بالشوطين الاول والثانى بنتيجة ٢٥/١٨ و ٢٥/ ١٧ وفازت الجزائر بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥/٢١ ومصر بالشوط الرابع بنتيجة ٢٥/٢٠.

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بدأ منتخبنا الوطنى المباراة وكله اصرار على تحقيق الفوز ، وليس بديلا غيره ، وسيطر لاعبو المنتخب على المباراة من البداية وحتى اخر نقطة ، لدرجة ان الفارق كان يصل إلى عشر نقاط فى بعض الاوقات ، وقام الجهاز الفنى بقيادة الهولندى جيدو بإعطاء التعليمات الفنية للاعبين طوال المباراة التى حصل من خلالها المنتخب على اول ثلاث نقاط فى التصفيات ، ليبدأ المنتخب فى الاستعداد من الغد الاربعاء للقاء المرتقب امام المنتخب التونسى بطل القارة السمراء بعد غد الخميس .

ويمثل المنتخب فى التصفيات "14" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبدالرحمن سعودي وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وشريف شرقاوي ، ويرأس بعثة مصر فى البطولة حسن عابد المدير الادارى للمنتخبات الوطنية بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة .

وشهدت المباراة ندية ومنافسة شديدة بين المنتخبين الشقيقين فى حضور أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة التى تدير اتحاد اللعبة .

واللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى .

وتقتصر المنتخبات المشاركة في البطولة على 4 دول وهي "مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر".