رياضة | هاني أبو ريدة يفوز بجائزة أفضل رئيس اتحاد كرة في أفريقيا لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبو ريدة يفوز بجائزة أفضل رئيس اتحاد كرة في أفريقيا لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، جائزة أفضل رئيس اتحاد كرة قدم أهلي داخل قارة إفريقيا، وتسلم جائزته خلال حفل جوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، والمقام في فندق بيك الباتروس بسهل حشيش في الغردقة.

وقاد أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية، والتي نجح خلالها كرئيس للإتحاد في تننظيم أفضل بطولة للأمم الأفريقية ٢٠١٩، التي احتضنتها مصر هذا الصيف.

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وكان أبو ريدة تسلم جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا عام ٢٠١٧، بعد الوصول إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٧ بالجابون، في أول مشاركة للفراعنة في البطولة القارية الأهم، بعد غياب دام ٣ نسخ متتالية، ونجحوا خلالها في الوصول للمباراة النهائية، قبل أن يحققوا الطفرة الأهم بالوصول لنهائيات كأس العالم بروسيا بعد غياب دام أكثر من ٢٨ عام.

ويحضر حفل الافضل في إفريقيا أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.