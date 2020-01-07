رياضة | ماذا قدم أشرف حكيمي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2019؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم أشرف حكيمي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2019؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النجم المغربي الصاعد ولاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عن عام 2019، وفي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية.

وتفوق حكيمي على الثنائي النيجيري، فيكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي، ومواطنه صامويل تشوكويزي جناح فياريال الإسباني.

وتوهج حكيمي هذا الموسم رفقة فريقه الألماني، حيث خاض رفقة فريقه 17 مباراة في الدوري الألماني، سجل هدفين وقدم ستة تمريرات حاسمة.

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وقاد حكيمي فريقه للتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل 4 أهداف في دور المجموعات، رغم لعبه في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وبلغ مجموع ما خاضه صاحب الـ 21 عاماً، 1939 دقيقة في عموم البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.

يلعب حكيمي حالياً في صفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، وهي الإعارة الممتدة حتى نهاية الموسم الجاري.

تبلغ قيمة حكيمي التسويقية 45 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، وهو مرشح بقوة للعودة لناديه السابق ريال مدريد عقب إنتهاء إعارته.