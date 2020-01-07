رياضة | مدرب بيراميدز: نستحق الفوز على الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز: نستحق الفوز على الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالفوز الصعب والهام على الإسماعيلي بهدف نظيف مؤكدا أنها كانت مباراة غاية في الصعوبة وأمام خصم عنيد يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن بيراميدز يستحق الفوز في النهاية.

أضاف بأن بيراميدز سيطر على مجريات الأمور بالشوط الأول والإسماعيلي بادل بالهجمات في الشوط الثاني، ولكن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب والتسجيل والفوز وحصد ٣ نقاط.

أشار إلى أنه كانت هناك بعض الأخطاء في وسط الملعب بسبب إجهاد أحمد توفيق ونبيل دونجا كما أنه دفع بعمر جابر في وسط الملعب لمزيد من التأمين ومنع وصول الكرة للاعبي الإسماعيلي ونجح في ذلك.

شدد المدرب على أن المشكلة الأكبر كانت في فقدان الكرة بوسط الملعب خلال المباراة ومع تعديل طريقة اللعب بنزول رجب بكار يمينا ودخول عمر جابر للوسط تغير الوضع وأصبح الفريق أكثر سيطرة وسجل هدف الفوز.