رياضة | خطأ محرج لرجل الاعمال كامل أبو علي لحظة الاعلان عن فوز الجزائر بأفضل منتخب أفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ محرج لرجل الاعمال كامل أبو علي لحظة الاعلان عن فوز الجزائر بأفضل منتخب أفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رجل الأعمال كأمل أبو علي، لموقف محرج خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 201.

وتقدم أبو علي للمكان المخصص للإعلان عن المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019، لكنه في المرة الأولى كشف عن الاسم الخاطئ حيث ذكر أن الأفضل هو منتخب الكاميرون.

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موقف كامل أبو علي واجهه العديد من علامات التعجب من جانب الحاضرين، ليحاول على الفور تعديل الأمور وتفادي ما حدث.

واوضح أبو علي أنه أخطأ موجها اعتذاره للحاضرين في قاعة الحفل، مؤكًدا أنه قرأ ورقه خاصة بالجائزة السابقة، ليعلن بعد ذلك أن منتخب الجزائر هو المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

ويستضيف منتجع سهل حشيش، الحدث الرياضي الأفريقي، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية والعالمية.