رياضة | شاهد تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز أشرف حكيمي ، بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 بمدينة الغردقة المصرية.

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وتنافس على الجائزة كل من أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند، والنيجيري صامويل شاكويزي لاعب فيا ريال الإسباني، والنيجيري فيتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.