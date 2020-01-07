رياضة | ماذا قدم يوسف بلايلي في عام 2019 بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم يوسف بلايلي في عام 2019 بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 7 يناير عن فوز الجزائري يوسف بلايلي لاعب وسط نادي أهلي جده السعودي ومنتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب محلي في قارة إفريقيا لعام 2019.

بلايلي يتفوق على طارق حامد في الجائزة

وفاز يوسف بلايلي بجائزة أفضل لاعب محلي في قارة إفريقيا عقب منافسة قوية مع كل من المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك والتونسي أنيس البدري لاعب نادي الترجي التونسي.

وقد غاب يوسف بلايلي عن حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019 حيث اعتذر عن حضور الحفل بسبب إرتباطه بمباراة قوية مع أهلي جده اليوم ضد نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي.

ماذا قدم بلايلي في عام 2019 للفوز بالجائزة

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وقضى بلايلي عام 2019 مع نادي الترجي التونسي قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي أهلي جده السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقد كان عاما سعيدا جدا على البلايلي سواء على المستوى الفني او على مستوى البطولات.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365" ما قدمه يوسف بلايلي خلال عام 2019 ليفوز بجائزة أفضل لاعب محلي في قارة إفريقيا كالآتي:

بالنسبة لمشاركات بلايلي مع الترجي فقد لعب الجزائري 28 مباراة مع الفريق خلال عام 2019 وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين وحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا ولقب الدوري التونسي ولقب السوبر التونسي.

أما مع منتخب الجزائر فقد خاض يوسف بلايلي 6 مباريات مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019 وسجل خلالهم هدفين وحصد في النهاية اللقب مع المنتخب على حساب منتخب السنغال.

والآن يخوض يوسف بلايلي تحدي جديد مع نادي أهلي جده وفي قارة جديدة فهل نراه يحصد لقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2020 ويواصل تألقه اللافت للنظر؟