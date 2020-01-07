رياضة | رياض محرز يفوز بجائزة أفضل هدف في لعام إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يفوز بجائزة أفضل هدف في لعام إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، بجائزة أفضل هدف القارة السمراء هذا الموسم، خلال الحفل الذي يقام حاليا بمدينة الغردقة، والذي يتم خلاله توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019.

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وفاز هدف محرز في شباك نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية بلقب الأفضل.

وقاد محرز منتخب الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد الانتصار على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.