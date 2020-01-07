اونلاين | watch live| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 07/01/2020 كأس الإتحاد الإنجليزي plus

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يلا شوت بث مباشر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد"، وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائي ،وذالك في يوم الثلاثاء الموافق 6يناير 2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي.

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستعدادا للقاء نشرت الصفحه الرسمية الشياطين الحمر تاريخ المواجهات بين الفريقين 179 هو مجموع مواجهات الفريقين 74 مباراة حسمها الشياطين الحمر بالفوز لصالحهم، 52 مرة انتهي بالتعادل، 53 مرة فاز السيتي .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباشر قال "أولي جونار سولشاير" المدرب الفني لفريق مانشستر يونايتد “انه يأمل أن يكون جميع اللاعبين متاحين خلال مواجهة نادي مانشستر سيتي، وأضاف قائلا البعض يتعافى بشكل أسرع من الأخرين ، ليس أمامنا سوى منحهم بعض الوقت، على أن نتخذ القرار في الصباح” وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن على فريقه ان يبقي حذرا من حقيقة أن مانشستر يونايتد ربما يلعب بنفس الأسلوب الذي ظهر عليه في المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري ، التي انتهت بفوز اليونايتد بنتيجه هدفين لهدف، ويسبب مشكلات للفريق، عبر الهجمات المرتدة ، وأضاف جوارديولا "أمامنا مباراتان، علينا خوض المباراة هناك وتحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في مباراة الإياب التي سنخوضها هناك وسط جماهيرنا، والتفكير ينصب في التأهل للنهائي للعام الثالث على التوالي ،وبعدها نفكرفى الحصول علي الكأس.