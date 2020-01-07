اونلاين | أونلاين man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا كورة ديربي مانشستر bein sport كورة لايف

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ويشهد ملعب أولد ترافورد مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتيLIVE7HD ومانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

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التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

دافيد دي خيا

براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – آرون وان بيساكا

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فريد – أندرياس بيريرا – جيسي لينجاد

ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال – دانيل جيمس

بينما من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

برافو

ميندي – أوتاميندي – فيرناندينيو - ووكر

جوندوجان – رودري – دي بروين

ستيرلنج – خيسوس – بيرناردو سيلفا

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.