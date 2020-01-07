اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط السيتي yallakora

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يلاقي مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

ويقام ديربي مانشستر ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب اولدتفورد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي وصل إلى هذا الدور بعد أن تمكن من إزاحة أوكسفورد يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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بينما صعد مانشستر يونايتد إلى هذا الدور، بعد أن تمكن من إقصاء نظيره كولشيسر بثلاثية نظيفة، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة تأقله وسلسلة انتصاراته في كافة البطولات التي يشارك بها.

فيما يأمل مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات، بعد نتائجه السلبية في آخر لقائين له، في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وسوف تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على قناة بي إن سبورت HD 2.