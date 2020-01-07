اونلاين | kora star مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي live بث مباشر ديربي مانشستر man city vs man united كورة لايف الان

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يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد اليوم 8 يناير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية KOORA ONLINE.

كورة ستار سوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA STAR.

جول كورة ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي YALA LIVE بينما يرغب فريق مانشستر يونايتد مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير في تحقيق لقب بعد غياب التتويجات عن الفريق في السنوات الأخيرة COOL KOORA.

كورة اونلاين وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب KOORA ONLINE ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط YALA SHOOOT PLUS.