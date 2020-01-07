شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي يتوج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.

Advertisements حيث فاز جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019. وتوج بلماضي مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا، خلال المسابقة التي أقيمت على الأراضي المصرية في الصيف الماضي. وتنافس بلماضي مع كل من السنغالي أليو سيسيه (منتخب السنغال)، والتونسي معين الشعباني (نادي الترجي التونسي).

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