مكاسب الهلال من قهر أهلي جدة اليوم .. فك عقدة جروس الأبرز

الثلاثاء 7 يناير 2020

تغلب فريق الهلال السعودي على ضيفه أهلي جدة بقيادة المدرب السويسري كريستان جروس بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لحساب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.



مكاسب الهلال من ثلاثية أهلي جدة

ويعدد موقع الخليج 365 مكاسب فريق الموج الأزرق من الفوز بثلاثية على أبناء المدرب جروس في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" والتي كانت مؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمشاركة الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية حيث جاءت ثمار فوز الليلة كالتالي :_

1- فك عقدة المدرب كريستيان جروس

تمكن الهلال أخيرا بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من فك عقدة السويسري كريستان جروس الذي تخصص في الفوز على الزعيم خلال الفترات السابقة سواء مع أهلي جدة أو مع فريقه السابق الزمالك الذي قاده للفوز على فريق الموج الأزرق في نهائي السوبر المصري السعودي ، ليكسر لوشيسكو كعب السويسري العالي على الهلال ويقهره بثلاثية قاسية أبعدت الأخضر عن المنافسة بعد خسارة في الجولة سابقة أمام فريق الشباب بهدف نظيف.

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2- اقتراب الهلال من العودة لمكانه الطبيعي على قمة الدوري السعودي

بهذا الفوز اقترب الهلال السعودي من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث ارتفع رصيد الزعيم إلى 27 نقطة، ليقترب خطوة كبيرة من متصدر البطولة المحلية فريق النصر حيث يطمح أبناء لوشيسكو في الوصول إلى قمة الدوري السعودي والعودة لحصد اللقب الغائب منذ العام الماضي والذي حسمه العالمي.

3- قهر الفريق الأغلى تسويقيا في الدوري السعودي

دخل فريق الهلال لقاء الليلة أمام أهلي جدة وهوا الأقل تسويقا من حيث أسعار الاعبين حيث ذكر موقع “ترانسفير ماركت” للإحصائيات، أن قيمة لاعبي الأهلي التسويقية أعلى من الهلال، حيث تبلغ قيمة الراقي 263 مليون ريال أي ما يعادل 70 مليون دولار”، مقابل 194.9 مليون ريال وهو ما يعادل 51.9 مليون دولار للزعيم، ليثبت أبناء المدرب لوشيسكو أن القيم التسويقية المرتفعة لا تعنى ارتفاع أسهم الفريق في الفوز والتأكيد على قدرة الموج الأزرق هذا الموسم في إغراق جميع المنافسين.

4- دفعة معنوية قوية

فوز لاعبو الهلال على فريق قوي بحجم أهلي جدة بقيادة المخضرم جروس سيعطي بالطبع دفعة معنوية للفريق الأزرق في المباريات المقبلة في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل التقدم أكثر في طريق حسم هاذين اللقبين ، بالإضافة إلى مشوار الفريق القاري للمحافظة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا الذي يحمل الزعيم لقب نسخته الأخيرة عقب قهر أوراوا الياباني في أواخر العام المنصرم.