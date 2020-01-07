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شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يحصد جائزة أفضل هدف في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.
حيث فاز هدف الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في عام 2019 والذي سجله في مرمى نيجيريا.
واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هدف رياض محرز في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 أمام نيجريا، الذي سجله من ضربة حرة مباشرة هو الأفضل في العام الماضي.
ويتنافس أيضًا رياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا ليفربول.
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