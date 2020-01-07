الهلال يضرب الأهلي بثلاثية ويقترب من صدارة الدوري السعودي

الثلاثاء 7 يناير 2020

تغلب فريق الهلال السعودي على ضيفه أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



الهلال ضد أهلي جدة

بدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة تشكيل فريقه ضد الهلال، مساء اليوم الثلاثاء على استاد من الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كالتالي:_

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: يزيد البكر، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما

خط الوسط: جوزيف دي سوزا، ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي

خط الهجوم: عمر السومة، تفاريس.

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وعلى الجانب الآخر بدأ الروماني رازفان لوشيسكو بالدفع بالقوة الهجومية كاملة في بداية المباراة رغبة منه في إنهاء اللقاء بتسجيل عدد من الأهداف عن طريق قوته الهجومية المرعبة حيث جاء التكشيل كالتالي:_

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري

خط الهجوم: جوميز، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو

سيطرة الهلال تنهي القمة الاغلي عربياً لصالح الزعيم

بدأ الهلال المباراة بسيطرة تامة على منطقة وسط الملعب وامتلاك الكرة في أغلب أوقات اللقاء حيث نجح سالم الدوسري في قص شريط الأهداف في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل السوري عمر السومة لصالح أهلي جدة في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تفوق أزرق في شوط المباراة الثاني

وعلى عكس التوقعات بدأ الهلال باستحواذ مرتفع على الكرة استغله المهاجم الفرنسي غوميز بإدراك الهدف الثاني لصالح الموج الأزرق في الدقيقة 70 قبل أن يقضي علي بليهي على أحلام الخضر في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز بطل آسيا.