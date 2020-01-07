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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون أفضل منتخب كرة قدم سيدات في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
فاز المنتخب الكاميروني بجائزة أفضل منتخب كرة قدم نسائية في إفريقيا 2019، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .
وأقيمت مساء اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 بمدينة الغردقة.
وتنافست منتخبات الكاميرون و نيجيريا و جنوب إفريقيا على الجائزة.
وشاركت المنتخبات الثلاث في كأس العالم الأخيرة الصيف الماضي في فرنسا.
ولعبت جنوب إفريقيا أول مونديال لها، لكنها ودعت البطولة دون نقاط في حين تأهل منتخبا الكاميرون و نيجيريا إلى الدور الثاني.
وستلعب سيدات الكاميرون مع زامبيا هذا الشهر على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
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