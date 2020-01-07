الكاميرون أفضل منتخب كرة قدم سيدات في إفريقيا 2019

الثلاثاء 7 يناير 2020

فاز المنتخب الكاميروني بجائزة أفضل منتخب كرة قدم نسائية في إفريقيا 2019، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .



وأقيمت مساء اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 بمدينة الغردقة.

وتنافست منتخبات الكاميرون و نيجيريا و جنوب إفريقيا على الجائزة.

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وشاركت المنتخبات الثلاث في كأس العالم الأخيرة الصيف الماضي في فرنسا.

ولعبت جنوب إفريقيا أول مونديال لها، لكنها ودعت البطولة دون نقاط في حين تأهل منتخبا الكاميرون و نيجيريا إلى الدور الثاني.

وستلعب سيدات الكاميرون مع زامبيا هذا الشهر على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .