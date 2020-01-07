شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمى يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 فاز أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للعام الثاني على التوالي خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد القاري للأفضل في القارة السمراء عن العام المنقضي والمقام حاليا فى مدينة الغردقة.

Advertisements وأعلن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، فوز حكيمى بالجائزة متفوقا على الثنائى: النيجيري صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي. وفاز المدافع المغربى أشرف حكيمي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم في يناير الماضي في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية "داكار".

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