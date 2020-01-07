شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي للإعلان عن الأفضل في القارة.. بث مباشر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي الكاف السنوي بث مباشر من أجل الإعلان عن الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019 .

وسيذاع الحفل على قناتي أون سبورت المصرية وأبوظبي الإماراتية كما سيكون متاحًا عبر منصات « كاف » على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة يوتيوب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا Advertisements ومن المقرر أن يعلن « كاف » مساء اليوم الثلاثاء من مدينة الغردقة عن الفائزين بجوائز الأفضل في 2019، في حين سيبدأ الحفل الفعلي في التاسعة مساءً ويتنافس عن الأفضل في افريقيا كلا من السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح والجزائري رياضي محرز. مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي الكاف السنوي.. بث مباشر

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