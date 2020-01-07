شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو مانى يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج السنغالي ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا فى 2019 متفوقاً على النجم المصري محمد صلاح والجزئري ساديو مانى اللذان لم يشاركا فى حفل الليلة الثلاثاء، واعتذرا عن الحضور.

وأقيم حفل الأفضل بأحد فنادق منطقة "سهل حشيش" في مدينة الغردقة بمصر، وشهد الحفلة العديد من نجوم العالم السابقين إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو ، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي كاف.



جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام، كانت تسمى سابقاً جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وهي جائزة تمنح كل سنة لأفضل لاعب في إفريقي، ونظمت لأول مرة عام 1970 من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وذلك حتى عام 1994، فيما تولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم الحدث بداية عام 1992.

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وفي جائزة الأفضل لعام 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي عن الجهات التي اشتركت في عملية التصويت لاختيار اللاعبين الفائزين، وهي "لجنة الكاف للتنمية والتطوير، ومجموعة من أهم الصحفيين، ومدربو الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، ومدربو منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى قادة منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية".

وحصد اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.



ويعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث حصد كل منهما اللقب أربع مرات من قبل، ففاز إيتو بالجائزة أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، أما توريه فحصد الجائزة أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، ويأتي بعدهما الغاني عبيدي بيليه الذي فاز بجائزة الأفضل في القارة السمراء ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، فيما يعتبر محمد صلاح أكثر لاعب مصري يتوج بالجائزة برصيد “مرتين”.

وبالنظر إلى البلاد الأكثر فوزا بالجائزة، سنجد أن الكاميرون تحمل الرقم القياسي في عدد مرات فوز لاعبيها بجائزة الأفضل في القارة السمراء برصيد 11 مرة، كما جاء لاعبو الكاميرون في المركز الثاني للجائزة 8 مرات من قبل، والمركز الثالث 11 مرة.. وكانت الجوائز الكاميرونية الـ 11 من نصيب كل من صامويل إيتو برصيد 4 مرات أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، وروجيه ميلا مرتين عامي 1976 و1990، وتوماس نكونو مرتين عامي 1979 1982، جان مونجا أونجوان عام 1980، وتيوفيل أبيجا عام 1984، وباتريك مبوما عام 2000.

وتأتي كوت ديفوار في المركز الثاني في عدد مرات الحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي برصيد 6 ألقاب كانت من نصيب كل من يايا توريه الذي حصد الجائزة أربع مرات أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، وديدييه دروجبا الذي نال الجائزة مرتين عامي 2006 و2009، ثم غانا في المركز الثالث بالقائمة بعد حصد 5 ألقاب عبر عبيدي بيليه الذي فاز بها ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، وإبراهيم سانداي عام 1971، وكريم عبد الرزاق عام 1978.