شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر أفضل منتخب كرة قدم داخل إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توّج المنتخب الجزائري بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2019 لفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وتفوق المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي الذي خسر أمامه المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ومنتخب مدغشقر واللذين وصلا معها إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

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