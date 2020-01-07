شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يختار محمد صلاح في التشكيلة المثالية لأفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد النجم المصري العالمي محمد صلاح في التشكيلة المثالية المختارة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خلال حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا. وجاء التشكيل المثالي كالتالي: أندريا أونانا لاعب المنتخب الكاميروني في حراسمة المرمى، ودفاعا، أشرف حكيمي لاعب المغرب، كاليدو كوليبالي لاعب السنغال، جويل ماتيب لاعب الكاميرون، سيرج أورييه لاعب كوت ديفوار، ووسطا، إدريسا جايي لاعب السنغال، وهجوما، رياض محرز لاعب الجزائر، حكيم زياش لاعب المغرب، ساديو ماني لاعب السنغال، محمد صلاح لاعب مصر، أوباميانج لاعب الجابون.

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