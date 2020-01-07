شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد في أفريقيا بعد نجاح تنظيم كأس الأمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حصول الاتحاد المصري لكرة القدم على أفضل اتحاد رياضي داخل القارة، وحصل على درع التكريم الكابتن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق. جاء ذلك خلال حفل «الأفضل في أفريقيا»؛ لنجاحه في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ودوله الفعال في التجهيز للبطولة في وقت قياسي، وظهورها بشكل مميز.

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