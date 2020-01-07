شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب: أتمنى تحقيق إنجازات صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المغربي، أشرف حكيمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة أفضل لاعب شاب، في قارة أفريقيا عن عام 2019، من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف» الذي تنظمه مصر مساء اليوم في سهل حشيش بالغردقة.

وأعرب حكيمي، عن سعادته البالغة بهذه الجائزة متمنيا تحقيق إنجازات محمد صلاح ودروجبا وإيتو على المستوى الأفريقي والدولي في المواسم المقبلة، وقال: «أهدى هذه الجائزة لعائلتي الحبيبة».