شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري جمال بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الجزائري جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019، وتنافس بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، مع معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، إلى جانب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على اللقب.

و قاد بلماضي، "محاربي الصحراء" لإحراز لقب بطل كان 2019 للمرة الثانية في تاريخ الجزائر، فيما توج معين الشعباني مع الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.