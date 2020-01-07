شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأفضل في أفريقيا 2019 (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام حفل الأفضل في إفريقيا في مدينة الغردقة ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال.
أما جائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.
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