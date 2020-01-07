شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



احتفظ أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب صاعد في افريقيا للعام الثاني على التوالي، وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الثلاثاء عن هوية الفائز بالجائزة على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد القاري للأفضل في القارة السمراء عن العام المنقضي وذلك بمدينة "الغردقة".

وضمت القائمة المختصرة لأفضل لاعب صاعد، كلًا من: المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، النيجيري صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي.

وفاز المدافع المغربى أشرف حكيمي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم في يناير الماضي في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية "داكار".