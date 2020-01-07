شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل الأفضل في إفريقيا لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 محمد الدمتناوي تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.

حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن التشكيل الأفضل لعام 2019. Advertisements وجاء تشكيل إفريقيا 2019 كالتالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون، أياكس). خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب، بروسيا دورتموند)، جويل ماتيب (الكاميرون، ليفربول)، كاليدو كوليبالي (السنغال، نابولي)، سيرجي أورييه (كوت ديفوار، توتنهام). خط الوسط: رياض محرز (الجزائر، مانشستر سيتي)، حكيم زياش (المغرب، أياكس)، إدريسا جايي (السنغال، باريس سان جيرمان). خط الهجوم: محمد صلاح (مصر، ليفربول)، أوباميانج (الجابون، أرسنال)، ساديو ماني (السنغال، ليفربول).

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