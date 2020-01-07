شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. منتخب الجزائر يتوّج بلقب الأفضل في افريقيا لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 فاز منتخب الجزائر بجائزة الأفضل في قارة افريقيا لعام 2019 على هامش الحفل المقام حاليًا في الغردقة.

وتنافس على الجائزة كل من الجزائر والسنغال ومدغشقر. ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف" في مدينة الغردقة الوقت الراهن. ا

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