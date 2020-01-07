شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. البلاليلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 فاز الجزائري يوسف البلاليلي بجائزة الأفضل داخل قارة افريقيا 2019 على هامش حفل اليوم.

وتنافس على الجائزة كل من البلاليلي وطارق حامد لاعب الزمالك إلى جانب أنيس البدري لاعب فريق الترجي التونسي. وأعلن الكاف في حفل اليوم عن فوز البلاليلي بجائزة الأفضل داخل القارة.

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