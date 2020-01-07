مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي الكاف.. بث مباشر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي الكاف السنوي بث مباشر من أجل الإعلان عن الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019 .



وسيذاع الحفل على قناتي أون سبورت المصرية وأبوظبي الإماراتية كما سيكون متاحًا عبر منصات « كاف » على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة يوتيوب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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ومن المقرر أن يعلن « كاف » مساء اليوم الثلاثاء من مدينة الغردقة عن الفائزين بجوائز الأفضل في 2019، في حين سيبدأ الحفل الفعلي في التاسعة مساءً ويتنافس عن الأفضل في افريقيا كلا من السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح والجزائري رياضي محرز.

مشاهدة حفل الاتحاد الإفريقي الكاف السنوي.. بث مباشر