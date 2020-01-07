شكرا لقرائتكم انفوجراف.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 – 1 - 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بيراميدز فوزا مهما على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 19 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات السبت باستمرار الأهلي في صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة حققهم بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 10 مباريات متتالية، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث 21 نقطة ومن بعده الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

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وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

وخاض بيراميدز 12 مباراة في الموسم الحالي حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 ثم الخسارة في 3 مباريات.

وخاض الإسماعيلي 12 مباراة أيضا حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباريات والخسارة في 6 مباريات.