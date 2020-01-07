شكرا لقرائتكم إنفانتينو: مصر بلد جميل وأقول للجميع من لم يأتِ إلى مصر عليه الحضور فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع رئيس الفيفا فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن افريقيا قارة كبيرة وعظيمة فى كرة القدم وكثيرا ما تقدم علينا مواهب كبيرة تمتعنا كثيرا، رافضا الحديث عن توقعاته بشأن الفائزين بالجوائز. ووصل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحفل الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى. Advertisements كما وصل أيضًا كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والفنانة المصرية يسرا والعديد من نجوم كرة القدم العالمية.. مثل البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن. ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

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